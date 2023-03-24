截至11點20分，加權指數上漲30.05點、為15894點，漲幅0.19％，最高上漲47.71點至15911.66點，成交量估增至約2600億元。櫃買指數截至11點20分上漲0.59％至213.79點，最高上漲0.76％至214.15點，成交量估略增至約850億元。

觀察盤面各類股表現，以橡膠股漲逾3.5％最強勢、電器電纜股漲逾2.5％居次，電子零件股亦漲逾1％。成交量較大的電子股小漲0.2％、半導體股於平盤上下微幅震盪。金融股跌近0.5％表現續疲，其他股跌逾0.6％，表現同步偏弱。

權值股今日表現平平，以台達電(2308)及鴻海(2317)齊漲約1.5％較強，日月光投控(3711)及統一(1216)漲約0.5％，南亞(1303)維持小漲態勢。權王台積電(2330)於平盤上下微幅震盪，中租-KY(5871)跌逾2％、台化(1326)跌逾1％、聯電(2303)跌約1％，表現相對偏弱。

元富投顧指出，近期全球股市隨美股起舞，國際股市紛紛出現震盪姿態，台股近期呈現上下震盪、類股輪動態勢，後續在季線以上箱型震盪機會大。台積電近期反彈帶動指數走高，未來量能變化將是本波觀察重點，美債和美元中期走勢將是多空最大變數。

元富投顧表示，15581點的20日線和季線為台股多空重要關卡，原則上輪動操作，留意強勢股拉回買點。投資操作上，建議現階段選股可優先選擇下半年展望佳電子股或題材股，操作上留意強股拉回買點、或低檔轉強多頭排列股可酌量操作。