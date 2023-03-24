再過一周即將進入4月，《生肖星座運勢命理玄學》運勢專欄分享，生肖馬、牛、龍從今（24日）開始到4月份將逐漸好轉，其中生肖馬事業受貴人幫助，賺取豐厚錢財擺脫貧困；生肖牛事業、投資方面能有良好表現；生肖龍則是投資獲得的錢財能更加靈活運用。

▍生肖馬

生肖馬財運將一路旺到4月份，事業在貴人的幫助下能一帆風順，若這段期間好好把握合作機會，有望賺取豐厚錢財擺脫貧困，翻轉人生。

▍生肖牛

生肖牛近期將受財神眷顧到4月份，在投資方面有望賺取一筆可觀的數目，讓他們生活上的經濟壓力也寬鬆了許多。另外事業方面可談到一筆大生意，使老闆非常滿意而受到器重，進而升職加薪。

▍生肖龍

生肖龍近期財運將開始好轉，過去的霉運一掃而空，使他們生活一帆風順，重新找回自信。另外，在偏財運方面，近期投資的項目能賺取豐厚錢財，讓他們更加靈活運用資金，來尋找新方向。