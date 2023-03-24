美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）今天告訴國會，若伊朗選擇要製造核彈，僅需幾個月時間就能做出。

「華爾街日報」報導，密利對伊朗多快能做出核武的時程研判，顯較先前其他西方官員於公開場合所估更短，讓外界更關注伊朗核子計畫進度。

密利在眾議院撥款委員會國防小組聽證會時說：「若從他們下定決心開始算..伊朗不用2週就能製出核武所需的核分裂物質，僅需幾個月就能做出真正的核武。」

密利的說法呼應其他美方官員近期的評估，即伊朗差不多幾天內就能產出足夠的武器級原料來製造核彈，以及將原料轉化為武器過程的所需時間。

儘管研判伊朗能更快做出核武，密利也強調美國不會讓伊朗取得能實戰的核武器。

密利說：「我們軍方已為美國領導階層備妥多個選項，以便應付若伊朗決定研發核武時應對。」

美國情報圈上月指出，德黑蘭當前還沒採取將已有的核分裂原料轉為核彈的步驟。中央情報局（CIA）局長勃恩斯（William Burns）2月接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時稱「據我們所知，我們認為伊朗最高層尚未決定恢復據信於2003年底暫停或停止的（核原料）武器化項目」。

各方為挽回2015年所達成的伊朗核子協議的相關談判去年卡關；美國於2018年川普政府期間片面退出伊朗核協議，恢復制裁伊朗。

伊朗一向稱核子計畫純粹是和平目的，但伊朗卻是唯一一個正在生產60%高濃縮鈾的無核武國。聯合國原子能機構2015年的結論是德黑蘭至少在2003年之前一直在推行核武計畫。一般認武器級濃縮鈾的濃度須達90%。

美國官員過去基本上大多避免公開講伊朗能多快做出核武，僅在私下時透露他們相信德黑蘭能在約一年內製造出。

科學暨國際安全研究所（Institute for Science and International Security）所長、曾任國際核武督察人員的歐布萊特（David Albright）去年12月時指出，伊朗能在6個月內作出第一枚核武。