這種罕見的比賽判輸案例，恐怕也只會出現在T1聯盟！由於台中太陽先前1月14日確診人數過多宣告延賽，隨後卻因無法配合補賽方案，T1聯盟竟然決定直接跟太陽與那場比賽對手高雄全家海神達成共識，不僅不再補賽，更直接裁定海神獲勝、太陽吞敗，如此一來，太陽戰績變成6勝17敗，跟聯盟墊底的桃園永豐雲豹之間已無勝差，僅以些微勝率排名領先。

以下是T1聯盟公告，「關於聯盟編號第38場原訂於1月14日進行之台中太陽作客高雄全家海神之賽事，原因台中太陽球員及教練多人進入防疫健康管理程序，可出賽人數未達聯盟標準而延期舉行。

經聯盟與兩隊多次協調補賽時間與場地，台中太陽球團確認無法配合補賽方案，聯盟考量為避免影響本季後續賽事進行，並與台中太陽與高雄全家海神兩隊達成共識，本場賽事將不再補賽，並裁定高雄全家海神勝出，特此公告。

依據規章第八條賽程規劃中第四點：聯盟可因氣候、疫情、比賽中各種突發狀況、影響比賽或場館內外之安全考量、其他不可抗力或國家政策重大發布及變更等因素，暫停或宣布延期、調整賽制 ，須經由重大事件決策委員會審議，送至聯盟及球團會議中說明與表決，並經常務理事會核定。」