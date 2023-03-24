民進黨嘉義縣議員，前太保市長黃榮利，日前領表宣布投入2024嘉縣海區立委黨內初選，24日登記最後一天，來到縣黨部完成參選登記，黃榮利表示，現任立委蔡易餘之後將會接棒縣長翁章梁，到時海區立委會空出又需補選，而自己願意承擔責任，擴大服務範圍，也讓蔡安心選縣長。

黃榮利表示，他加入民進黨已30年，對黨有深厚情感，同時心繫黨在嘉縣的發展，日前於基層聽聞蔡易餘未來將接棒翁章梁，選嘉義縣長，自認這是很好的傳承與安排，但同時也擔心蔡做到一半轉選縣長，海區立委會出現空窗期也要補選，所以自己要出來承擔責任。

縣議員黃榮利（左）簽署參選文件，正式投入民進黨嘉縣海區立委黨內初選。（邱顯誠 攝）

黃榮利指出，蔡易餘擔任2屆立委，表現出色，但在行政上的經驗較不足，應要找機會自我充實，更舉翁章梁擔任過嘉縣府社會局長、農委會副主委為例，盼蔡加強行政歷練，好銜接縣長之職。

黃榮利說，他自己從里長做起，所有基層職務都擔任過，不僅有太保市長的經驗，擔任農會總幹事時也有好成績，這次更受基層鼓勵，希望擴大範圍服務更多海區鄉親。

對於黨主席賴清德提「誠信條款」，不鼓勵現任議員參選立委，黃榮利則表示尊重，條款是建議性，也說自己一直都在地深耕，並沒有落跑，參選的理念初衷也都跟賴清德所提的清廉、勤政、愛鄉土一致。