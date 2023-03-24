前女友與新歡曬恩愛 醋男怒傳她內衣照給情敵賠慘了

林姓男子不滿前女友分手後與現任李姓男友感情親密，去年4月底將留存的前女友身穿內衣褲露臉自拍照，透過社群軟體Instagram傳給李男觀賞，案經女方報案後，林男於調解時，承諾支付11萬5000元達成和解，台南地院依非法利用個人資料罪處刑3個月，緩刑2年。

判決指出，林男於2020年12月25日與前女友開始交往，之後於2021牛11月24日分手，期間林男曾向女方取得並儲存足以識別身分的自拍照片1張。

去年4月21日晚間，林男不滿女方分手後另結新歡，還與李男感情親密，於是以暱稱透過社群軟體IG傳送女方的自拍照給李男。女方得知後，憤而向台南憲兵隊報案。

偵訊時，林男承認犯行，事證明確，並為此尋求與前女友和解，雙方達成以11萬5000元、分21期給付，調解成立。

台南地院審酌，林男明知女方資料屬個人隱私權保護的範疇，不得非法利用，竟基於損害女方利益的意圖，未得女方同意，傳送給李男觀賞，顯見缺乏尊重他人隱私的法治觀念，但考量林男因一時失慮犯法，犯後坦承犯罪，並與女方和解，處刑3月，緩刑2年。