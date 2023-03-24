連接器大廠嘉澤為充實營運資金，舉辦現金增資，今（24日）起公開申購，若投資人參與並中籤，可望大賺22萬元超級大紅包，但上車門檻不低，要先準備66萬現金才有資格，比台積電股價還高，非一般小散戶付擔得起。網友看到要掏大筆現金才能抽籤，紛紛哀嘆「才200多張 抽個X喔」、「證券商發大財」、「沒錢抽 66萬韭菜拿不出來啊」、「抽一次20元、很難抽中，每次都是付20買樂透的感覺，最後都不想抽了...」。

嘉澤本次現增公開申購承銷張數298張，承銷價660元，以昨收盤價887元來計算，抽中一張現賺22.7萬價差，報酬率約34.4%。申購時間為3月24日至3/28日，抽籤日3月30日，匯入集保日4月12日。

受惠於伺服器拉貨力道強勁，嘉澤去年財報亮眼，2022年稅後純益62.54億元、年增80.12%，每股盈餘為58.7元，大賺近六股本，獲利創下歷年新高。去年全年及第四季毛利率攀升至44％及48％，雙創史上紀錄。

嘉澤董事會決議每股配息26元。

嘉澤今年前2月營收34.75億元，年減7.07%，首季營運相對保守，不過DT訂單相對穩定，法人認為，全年營收有望逐季回升，而美系外資維持建議買進」評等，目標價上看984元。