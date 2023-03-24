南投一名國小男老師，去年12月竟在光天化日之下，於校史室前將強行擁抱9歲女童，嚇到女童向師長哭訴，事件才曝光；法官依成年人故意對兒童意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為擁抱之行為，判處男師拘役30日，得易科罰金。

據判決書指出，女童於去年12月8日上午10時許，在南投縣某國小校史室前打掃，一名男老師見她隻身一人，上前打招呼，隨後將女童拉至其胸前擁抱她，嚇到女童告知師長，並表示自己遭到男師襲胸。

男師到案後坦承有擁抱之騷擾行為，但嚴正否認有觸摸女童胸部，經法官勘驗現場監視錄影畫面，並無法判斷男師於案發時有觸摸女童胸部之行為。

法官審酌男師無犯罪前科，品行尚佳，乘女童不備之際，徒手將其拉至胸前擁抱，顯然缺乏尊重他人身體自主權之意識，並因此造成女童之嫌惡感，兼衡雙方關係，男師坦承犯行之犯後態度，法官依成年人故意對兒童意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為擁抱之行為，判處拘役30日，得易科罰金。

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