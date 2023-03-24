台中市議員江肇國在多名議員陪同下，到民進黨台中市黨部完成初選登記。(林欣儀攝)

台中市議員江肇國在多名議員陪同下，到民進黨台中市黨部完成初選登記，現場高喊「凍蒜」。(林欣儀攝)

民進黨2024立委黨內初選登記最後一天，市議員江肇國上午在多名議員、鄉親陪同下完成登記，他表示，為了守住台中中西東南區這席立委席次，決定勇敢承擔，未來將加倍付出。台中市8個立委選區，除第三、第八選區屬於艱困選區，將以徵召方式提名，其餘6個選區目前有7人登記，市黨部即日起將展開協調。

「江肇國凍蒜！」在上百名鄉親及台中市議會正國會、英系多名議員陪同下，江肇國到民進黨台中市黨部完成立委初選登記，他懇求大家當靠山、給他力量，除了要在2024總統大選力拚賴清德勝選，也要守住台中六選區這席立委，讓國會實質過半。

針對同黨對手、市議員黃守達昨登記指是立委黃國書要他承擔責任，江肇國說，黃國書沒有這樣的說法，中西東南區這席立委也不是討論誰接誰的棒，而是為了守護台灣，是民進黨絕對不能掉的一席，自己願意承擔；跟黃守達是第三次初選競爭，兩人首次競爭初選時還合掛照片，民進黨內競爭是傳統，初選過後會共同合作、守下這一席。

江肇國強調，黃國書過去一直鼓勵後輩，也曾鼓勵自己有機會要選立委，相信大家都能感受到他的用心；中西東南區能由藍轉綠，主因總統府祕書長林佳龍與黃國書的用心耕耘，未來在團結的基礎上將加倍努力，針對教育的改善、地方建設、舊城再生及觀光提升等方面全力以赴。

民進黨台中市黨部主委李天生表示，目前台中市8個立委選區，已有7人登記，其中第六選區有超過1人登記，將展開協調機制，將依照遊戲規則進行，若協調不成則舉辦初選民調；另第三、第八為艱困選區，將待中央開會討論徵召人選，也不排除與小黨合作的可能性。