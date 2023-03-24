2023新北多元文化節「接地祭」自上周起如火如荼展開，本周日將以最接地氣的方式在中和四號公園舉辦美味市集，現場包括10多個國家、精選20多個人氣餐飲、樂舞表演及體驗等精彩活動，邀請民眾前來共襄盛舉，用味蕾感受多元文化背後隱藏的生命記憶。

新北市文化局長龔雅雯表示，今年多元文化節從調和鼎鼐、海納百川的飲食主題出發，從各式酸甜苦辣的調味料、香料植物、烹調食器中了解各地自然風情與飲食典故。

山林系主廚林擠米將於現場特製野營料理。（新北市文化局、Jimmy Food Place提供）

此次市集「美味森市」以日常生活最重要的層面－「食」出發，囊括世界各地的飲食風格，像是緬甸魚湯麵、印度香米飯、印尼點心、泰國小點、客家小食、馬來西亞蔬食等；當日還邀請到多位料理職人，山林系主廚林擠米的南方香料野營美食、食物造型藝術家聿綺Yu Chi Food ＆ Sculpture糅合客家與原民的麻糬文化、中和華新街商圈發展協會精選的緬甸餐飲等共同參與。

集結工藝、設計、體驗品牌，將超過10國的飲食文化濃縮在一個美味市集裡，春日之際，新北市府邀請大家感受豐富的城市紋理，開啟味蕾品味迷人佳餚和文化；此外，當日還有各國傳統的樂舞表演、文化講談活動，活動詳情請至新北市文化局官網 (https://www.culture.ntpc.gov.tw/) 或「2023新北市多元文化節」網站 (https://www.multiculturalntpc.tw/) 查詢。