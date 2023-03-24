心肌梗塞是國人常見疾病，更是國人心臟疾病死亡主因，治療方式以手術放置心臟支架為主。但醫師提醒，心臟支架手術很難從根本改善病症，若術後沒有解決血管阻塞的背後原因，例如抽菸、壓力、三高等，未來極有可能復發心肌梗塞！

亞東醫院心臟血管內科醫師林恆旭表示，抽菸、飲食習慣不佳、壓力、高血壓、高血脂、糖尿病等心血管阻塞常見原因，長期累積傷害使動脈管壁增厚、變硬，血管內部逐漸阻塞造成血液不流通，引發心絞痛等症狀；若遇到突發的刺激，如血壓升高、氣溫驟降、情緒激動等情形，就容易使血管壁內的斑塊破裂形成血栓，造成急性心肌梗塞發生。

林恆旭提醒，接受各類心血管治療後，仍須定期回診，確保心肌梗塞不會再度找上門。 他分享，一名患者接受手術治療改善心肌梗塞後，持續以藥物緩解病症，並協同非侵入式的體外震波療程；體外震波是透過低能量震波按摩心臟肌肉，擴張冠狀動脈血管增加血流，並刺激小血管增生改善心肌缺氧、缺血的狀態，以改善心絞痛。

除定期回診追蹤以外，林恆旭指出，若不改善影響心血管健康的生活習慣，即使手術完成，未來還是會持續面對心血管疾病復發的問題；影響心血管健康的幾項因素如：抽菸、過度飲酒、熬夜、不健康飲食、三高控制不良、壓力、肥胖與年齡等，其中大多都得靠病患自行調整，呼籲民眾務必維持健康的生活型態，來打破病痛與就醫治療的循環。

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！