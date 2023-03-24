今（24）日公布一份最新民調顯示，在針對行政院各部會首長滿意度的部分，財政部長莊翠雲、法務部長蔡清祥、NCC（國家通訊傳播委員會）主委陳耀祥滿意度都未達三成，其中尤以陳耀祥的滿意度22.36%墊底。

蔡政府官員最新滿意度出爐 最後1名22.36％是NCC主委陳耀祥！（圖／本報系資料照）

據《中廣蓋洛普》民調報告，行政院長陳建仁滿意度47.45%、不滿意度24.47%、不知道/拒答為28.08%；副院長鄭文燦滿意度44.77%、不滿意度24.22%、不知道/拒答為31.00%。

而在部會首長部分，內政部長林右昌滿意度35.95%、不滿意度20.27%、不知道/拒答為43.47%；外交部長吳釗燮滿意度39.96%、不滿意度27.68%、不知道/拒答32.36%；國防部長邱國正滿意度41.00%、不滿意度24.73%、不知道/拒答為34.27%；財政部長莊翠雲滿意度24.66%、不滿意度16.19%、不知道/拒答為59.15%；教育部長潘文忠滿意度36.84%、不滿意度24.68%、不知道/拒答為38.48%。

另法務部長蔡清祥滿意度29.46%、不滿意度24.74%、不知道/拒答為45.80%；經濟部長王美花滿意度41.64%、不滿意度38.12%、不知道/拒答為20.24%；交通部長王國材滿意度40.13%、不滿意度26.69%、不知道/拒答為33.18%；勞動部長許銘春滿意度32.26%、不滿意度19.97%、不知道/拒答47.77%；農委會主委陳吉仲滿意度35.44%、不滿意度42.79%、不知道/拒答21.77%；衛福部長薛瑞元滿意度38.85%、不滿意度26.07%、不知道/拒答35.09%；文化部長史哲滿意度30.23%、不滿意度14.49%、不知道/拒答55.28%；數發部長唐鳳滿意度47.47%、不滿意度27.69%、不知道/拒答24.84%；NCC主委陳耀祥滿意度22.36%、不滿意度28.72%、不知道/拒答48.92%。

對此，蓋洛普徵信執行長戴遐齡指出，他們做的民調裡面，有三個首長滿意度只有2成左右，這是讓人非常緊張的一件事情。另陳吉仲是所有部會首長裡面不滿意度高比滿意度多最多的首長，這跟農委會最近施政有很大的關係，尤其是大家不解的雞蛋事件。

該民調的調查時間是2023年3月20日至22日，調查對象為台灣22個縣市20歲以上具投票資格的民眾，電訪成功比率68.93％，有效樣本達1074分。另該民調亦對有效樣本的性別、年齡與戶籍地進行加權，在95％的信賴水準下，抽樣誤差為±2.99%。