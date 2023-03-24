前AV導演圤智雨去年曾和藝人李妍瑾盛大舉辦素人男優海選，雖然順利選出前3名參賽者擔任新片男主角，但拍攝過程一波三折，最後改由第四名男優出演。而他近日受訪時表示「不想再導了，覺得很噁心，寧可違約賠給片商10萬元」。

圤智雨曾製作過多部AV作品，包含讓他知名度大增的《華根初上》，不過他去年曾透露會逐漸減少AV的接案，他當時強調一方面是因為膩了，另一方面是那個圈子沒正常人，根據《三立新聞網》報導，他近日受訪時再度表現出對拍AV的抗拒，「成人片片商最近逼我導戲，如果不導的話，我就違約要賠10萬」，讓他直言想直接違約。

圤智雨也進一步說明原因，「我大概那半個月沒有性慾，因為要一直剪特寫畫面，真的很痛苦，甚至在最後一部剪到吐了，心想再也不要了」。他更坦言最後一部是拖到片商不耐煩，直接跟對方說：「那我賠錢！」，吐露出放棄製作AV作品的決心，並解釋道：「一是因為真的太噁心，二是因為我旗下的『炒飯妹』林彤，我不想一直跟AV畫上等號，雖然很難擺脫這聯想，但還是得盡量做做看。」