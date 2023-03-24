金門地區近日再傳出一起假檢警詐騙案！詐騙集團假冒中華電信、警察、檢察官等名義，以亂槍打鳥方式撥打電話予1名金門中年男子，告知其因涉嫌詐欺等案，需申辦開通網路銀行並設(約)定轉帳功能，再將帳號密碼交給對方，被害人驚聞自身涉及不法，一時情急亂了方寸，即依照歹徒指示進行操作，帳戶內之金錢823萬元遭詐一空。

警方指出，家住金門的中年男子於今年2月間接獲假冒中華電信的歹徒，謊稱其個資遭盜，隨後將電話轉接給自稱台中市警察局警官黃麗娟處理，該人以中年男子曾買賣靈骨塔位涉及詐欺，且將該案移由台中地檢署朱姓檢察官偵辦為由，要求申辦開通名下銀行帳戶網銀功能，並設定數字為交易驗證碼，該男子不疑有他完全聽從指示，遂遭歹徒利用網路銀行轉帳方式，陸續盜領5筆款項，計損失新臺幣823萬元。

事後，詐騙集團認為仍有機可乘，3月間再度假冒朱姓檢察官稱為避免該中年男子住家遭查封及其兒子在台購屋置產等問題，要求將住家設定抵押貸款，被害人聽信後遂至元大銀行申請房屋抵押貸款，直至銀行人員至住家拍照鑑價時，家屬才察覺遭詐騙而向警方報案。

金城分局長方子欽表示，假檢警詐騙手法雖是老梗，但近日歹徒改以要求被害人使用網銀約定轉帳功能作為交付管道，誘騙民眾設(約)定轉帳。因網路銀行約定帳戶轉帳快速且金額較大，可以規避轉帳限額及臨櫃行員關懷提問，民眾稍有不察，畢生積蓄於彈指間即付諸流水。

警方提醒民眾，若有申辦開通網路銀行者，切勿隨意將帳號密碼交予他人使用，另接到電話提及「涉及刑案」、「司法調查」、「偵查不公開」、「監管帳戶」等關鍵字，必是詐騙電話，切莫慌張，應謹記防詐3步驟「一聽、二掛、三查證」，當下先行掛斷電話並立即撥打165、110查證、報案，方能避免自身財產遭詐騙。