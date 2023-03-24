央行昨(23)日宣布升息半碼，這已是自去年3月至今，央行5度升息。對此，行政院今（24）日指出，包含青創貸款、紓困振興貸款、就學貸款、勞工紓困貸款的增加利息部分持續由政府補貼；青年安心成家購屋貸款及政策性房貸維持補貼利率半碼（0.125％）至113年底，且貸款戶可申請疫後特別預算3萬元支持方案以減輕負擔。

中央銀行23日召開今年首季理監事會，決議升息半碼（0.125％），主要考量國內物價上漲壓力仍大，須抑制通膨預期心理。央行去年3月重啟升息循環後，這是第5次升息，累積升息3碼，重貼現率達1.875％，為近8年新高，房貸利率地板價更是暌違14年後，再度回到2％以上。

考量到央行升息將加重借貸資金成本以及貸款族還款壓力，政院表示，政府將從兩方面進行協助，首先是提出「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，規劃減輕中低薪房貸族的居住負擔；此外，針對勞工、青年、學生，以及受疫情影響等特定族群，持續提供利息補貼的協助。

行政院表示，勞工紓困貸款因升息增加之負擔由政府全額補貼；至於學貸、紓困貸款以及青創貸款等則不受升息影響，仍由政府補貼之政策貸款項目。青年安心成家購屋貸款及政策性房貸維持補貼利率半碼（0.125%）至113年底，且貸款戶可申請疫後特別預算3萬元支持方案以減輕負擔。

以下為政府因應升息作為：

一、勞工紓困貸款因升息增加負擔由政府全額補貼

為減輕受疫情影響勞工生計，勞動部109年及110年開辦勞工紓困貸款，共計核撥159萬件，每人貸款額度最高10萬元，貸款期間3年，由勞動部補貼勞工第1年貸款利息。

申辦紓困貸款勞工屬經濟相對弱勢族群，因應央行3月23日升息，漲幅半碼（0.125％），「勞工紓困貸款」貸款利率由2.22％提高為2.345％，為減輕勞工朋友的生活負擔及升息壓力，只要依約正常還款者，勞動部將全額補貼159萬勞工升息半碼的貸款利息。

二、不受升息影響，仍由政府補貼政策貸款項目

（一）青年創業及啟動金貸款：貸款金額100萬以下，提供5年利息全額補貼。故於補貼期間內，利率調升差額由政府全額吸收，申貸業者未受影響。

（二）就學貸款：考量在學學生尚無經濟能力，目前有93％申貸學生（家庭年所得於114萬元以下）在學期間無須負擔利息，其餘7％就學貸款學生需自行負擔半額或全額之利息。此次升息教育部將協助補貼因升息所增加之利息，所有辦理就學貸款之在學學生皆不會因升息而增加利息負擔。畢業後還款者如欲申請緩繳本息，緩繳期間利息亦由政府全額吸收。

（三）紓困振興貸款：經濟部主管之紓困振興貸款，包括：舊有貸款展延、營運資金貸款、振興資金貸款且享有利息補貼業者，係依郵政定儲機動利率提供補貼，故將配合央行升息，調整補貼金額，惟須受限每家事業的補貼額度上限（舊貸展延及振興貸款最高22萬元、營運資金貸款最高5.5萬）。

三、青年安心成家購屋貸款及政策性房貸維持補貼利率半碼（0.125％）至113年底，且貸款戶可申請疫後特別預算3萬元支持方案以減輕負擔。

（一）財政部的「青年安心成家購屋貸款」，於111年3月央行升息時，已協調公股行庫自行吸收半碼（0.125％），此優惠於111年12月30日報經行政院核定延長至113年底。考量此貸款已相較其他貸款優惠，故不再加碼補貼。

（二）內政部政策性房貸已享有優惠貸款利率，且111年3月央行升息時，已由內政部住宅基金吸收半碼（0.125％），將續維持補貼利率至113年底。本次升息不再加碼補貼。

此外，政府已經超前部署在「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算」中，特別規劃減輕中低薪房貸族的居住負擔，就符合資格者提供3萬元的定額支持，預估約有55萬戶中低薪房貸族可受惠。