據美國之音引述路透報導，美國空軍部長弗朗克·肯德爾（Frank Kendall）23日在新加坡表示，美國並未看到中國入侵台灣的立即威脅，但是已經做好準備協防台灣。肯德爾是在新加坡出席一場防務技術會議的間隙作上述表示的。

「我肯定沒有看到任何立即的威脅。但願這種事情永遠都不要發生，」路透社引述肯德爾的話說，「任何人考慮發動一場讓美國捲入的侵略行動都是在犯下一個非常嚴重的錯誤。」

美國空軍部長肯德爾表示，他不認為中國侵略台灣是一種迫在眉睫的威脅。正在新加坡出席一次防務科技會議的肯德爾在接受路透社採訪時還表示，他不認為此前飛越美國上空的中國偵察氣球對美國構成了嚴重的軍事威脅。

台海兩岸自1949年以來就一直分離分治、互不隸屬，但是北京始終主張擁有對台灣的主權，而且即使訴諸武力，也要實現兩岸的統一。近年來，隨著中國經濟實力的崛起和軍事能力的擴張，北京對台灣的軍事壓力日益加劇。

去年8月初在美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣之後，中共軍方在台灣周邊海空域連續舉行多日的封控與實彈演習。解放軍發射的彈道導彈還飛越了台北的上空。中共解放軍機艦越過傳統的海峽中線更已經成為家常便飯。

美國與台灣沒有外交關係，但是實質性的經貿和安全關係卻十分密切。美國還是台灣主要的先進武器供應國。隨著北京對台灣威脅的增大，美國對台灣的支持力度也越來越大。台灣問題也日益成為美中正在全面惡化雙邊關係中一個重大而敏感的問題。

報導稱，多位專家已經發出警告，隨著美中戰略競爭和地緣政治角逐的加劇，戰略猜忌和誤判而導致擦槍走火的風險也在增大，而台灣海峽則是美中最可能爆發衝突的熱點地區之一。

肯德爾指責，中國政府做了「一些相當具侵略性的事情」，其中包括將世界貿易的戰略水道和多國都有主權主張的南海「軍事化」。

北京聲稱擁有幾乎整個南海的主權，並且還在南海有主權爭議的海域填海造島，同時將這些人工島全面軍事化。北京還指責美國在南海推波助瀾，是南海軍事化的主要推手。

中共解放軍南部戰區發言人田軍里空軍大校23日發表聲明，指責美國海軍「米利厄斯」號導彈驅逐艦「非法闖入」中國西沙海域，破壞南海地區和平穩定，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力依法進行跟蹤監視並予以警告驅離。不過美國海軍表示，中方的聲明與事實不符。

肯德爾還談到今年2月非法闖入美國領空的中國高空偵察氣球，認為這是一起「侵略行為」。但他同時也表示，這「並不構成嚴重的軍事威脅」，而且以後也不大可能再次發生。北京強力否認這個氣球是中國政府的偵察或間諜工具，聲稱這只是一個失控的民用無人飛艇。

路透報導稱，肯德爾還呼籲美中兩國繼續進行合作。「我們應該努力增加我們的合作而不是減少合作。」