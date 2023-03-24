備戰2024立委選戰，國民黨22日起進行立委選舉第一階段提名領表登記今日是最後一天，高雄市第5選區原傳出有意參選的前議會黨團總召童燕珍，上午宣布不參選，全力支持現任議員黃柏霖，若是今日沒有其他人出面登記，這將是黃柏霖第3度與民進黨立委李昆澤交手。

依據國民黨黨中央訂頒提名作業要點，第11屆立法委員第一階段受理提名登記作業選區為高雄市第五選區（三民區全區及苓雅區安祥里、五權里、民主里、五福里、正心里、正道里、文昌里、建軍里等8里）。今日上午的前議會黨團總召童燕珍宣布不參選，全力支持現任議員黃柏霖，並陪同他到黨部登記。

現任議員黃柏霖（左）登記參選高雄市第5選區立委。（洪靖宜攝）

黃柏霖感謝童燕珍讓賢，他也會全力爭取勝選，尤其是長期推動高雄城市競爭力，並於地方推動弱勢族群投保微型保險自治條例，讓高雄9萬多弱勢群族獲得保障，也證明他是有立法能力的人，因此若是順利當選立委首件事就是要推動到全國，預計會有75萬人得到意外保險；另外，他說高雄其實不缺電也不缺水，因為都是南水北送、南電北送，因此高雄環境負擔大，中央應給高雄更多挹注，平衡負擔。

他提及，將持續推動教育讓下一代更好，將高雄成功案例複製到全國，讓孩子透過資訊科技教育和世界接軌，他強調：「柏霖做好準備了！」

而這也是他將第3度對上民進黨立委李昆澤，黃柏霖分析，4年前反送中事件，以及總統候選人人選直到7月才產生，因此到當時到9月前，他的民調都是領先對手，過程中政黨和提名有許多紛擾，相信這次一定很快就能提出總統候選人，因此他也對這次有信心，跟對手比較，自己推動許多新創政策，對社會有幫助，因此對這席有信心。

國民黨高雄市黨部主委羅世雄除感謝童燕珍，為團結做出最好示範，全黨一致團結支持黃柏霖前進立法院，至於其他7個選區，預計會在第二階段進行領表登記。