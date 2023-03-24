立委范雲與三位被害者今召開記者會控訴，台大某鄭姓醫學院婦產科教授、醫師，多次利用同樣手法性侵女性，但被害人申訴後，台大以被害人是執行職務為由拒絕處理，以致這位狼醫兼教授，至今未遭受任何懲處。她呼籲台大儘速調查與懲處，不要再卸責。

三名女性被害者今現身記者會中吐露遭狼醫誘騙性侵的過程，該名醫師總是單獨約被害者到同一間居酒屋用餐，A小姐、C小姐上廁所回來喝了飲品後，就失去記憶，醒來時人已經在汽車旅館，加害者就在身旁。B小姐證實也經歷相同模式，只是自己較為幸運，在居酒屋上廁所回來時，隔壁桌客人提醒她桌上紅酒被狼醫下藥，她才緊急藉機離開。

而被害者事後向該間居酒屋要求調閱監視器，店家卻以「只是用來裝飾」為由拒絕。被害者質疑，連隔壁客人都會發現狼醫趁機對飲品下藥，空間不大的居酒屋多次看到同一狼醫帶不同女性用餐，用餐完後女性都意識不清被帶離，居酒屋難道從未發現怪異之處？還是明知實情卻始終漠視？

另外，A小姐還指出，事發後便向台大醫院提出申訴，台大醫院移請台灣大學處理，台大性騷擾防治委員會受理調查後，卻又以被害者於案發當時正在執行職務而決議不受理，故不能依照《性騷擾防治法》向加害者的雇主申訴，而是應依《性別工作平等法》向自己的雇主申訴，在公文中告知A小姐「請向您雇主提出申訴」。

范雲指出，台大的消極不作為，更令人心寒。她表示，台大對被害人沒有完整調查，當被害人向台大性騷擾防治委員會申訴，台大推說被害人是在執行職務，不適用性騷擾防治法；但實際上應該搜集更多資訊才能加以判斷。

而台大性騷擾防治委員會如不受理申訴，應敘明理由，但台大給A小姐的公文，完全沒副本通知本案權責機關台北市政府，公文也未告知申訴人如果不服，應向台北市政府提出再申訴；另外，A小姐申訴涉及性侵害，教師已涉刑事案件卻從未提至教評會審議。

范雲表示，這次和三位被害者一起出來開記者會，是因為這起個案不只顯示了這位多重犯行加害者的可惡、臺大的冷漠與不負責任，簡直就是一張加害系統蜘蛛網，層層網住受害者，獨留加害者在網上胡作非為。

范雲呼籲台大，應盡速啟動調查與懲處，莫再放任狼醫繼續傷害女性，檢調應介入調查居酒屋是否漠視犯罪發生，而衛福部及勞動部應正視現行性騷擾防治法漏洞，啟動修法。

台大表示，校方去年收到A女申訴的相關檢舉案件後，即送校內性騷擾防治委員會、教評會審理是否暫時停聘靜候調查。因當事人曾向該公司報備該餐敘為公務相約，校內性騷擾防治委員會據此認定，此案應依《性別工作平等法》第13條規定處理，再依該法第12條第1項第 1 款及第3條第3款，應由僱用A女的雇主受理此案。因此本案並非本校可受理的範圍，既為不受理案件，故無調查結果，亦無須通知主管機關。

台大強調，學校皆以現行的法律進行相關調查與處置，如當事人循司法救濟後經司法機關判定本校教師涉有犯罪確定者，校內即會依《教師法》相關規定辦理。

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