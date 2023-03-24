李宰旭（右）搭機抵台，熱情粉絲到場接機。（范揚光攝）

新生代男神李宰旭24日搭機抵台準備出席見面會，不少熱情粉絲特地到桃園機場接機，只為一睹偶像風采。

李宰旭搭乘韓航班機上午10時35分抵達桃園機場，在隨行人員陪同下走一般通關入境，當他走進入境大廳時久候的接機粉絲興奮地尖叫，李宰旭也頻頻揮手致意，隨即搭車離開；兩位清晨5點多就到機場等候的粉絲說，雖然沒要到簽名很失望，不過有看到本人就值得了！

李宰旭3年前曾為了宣傳戲劇首度訪台，當時就與粉絲約定一定會再來台灣；如今他將履行承諾，也讓粉絲期待不已。