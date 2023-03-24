新生代男神李宰旭抵台 接機粉絲尖叫 12:362023/03/24 中時 范揚光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李宰旭抵台準備出席亞洲巡迴粉絲見面會。（范揚光攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 李宰旭（右）搭機抵台，熱情粉絲到場接機。（范揚光攝） 新生代男神李宰旭24日搭機抵台準備出席見面會，不少熱情粉絲特地到桃園機場接機，只為一睹偶像風采。 李宰旭搭乘韓航班機上午10時35分抵達桃園機場，在隨行人員陪同下走一般通關入境，當他走進入境大廳時久候的接機粉絲興奮地尖叫，李宰旭也頻頻揮手致意，隨即搭車離開；兩位清晨5點多就到機場等候的粉絲說，雖然沒要到簽名很失望，不過有看到本人就值得了！ 李宰旭3年前曾為了宣傳戲劇首度訪台，當時就與粉絲約定一定會再來台灣；如今他將履行承諾，也讓粉絲期待不已。 佐藤健下周訪寶島拍廣告 陳勢安秀性感猛肌 粉絲「吃大辣」尖叫 黃偉晉不受粉絲情勒 #粉絲 #李宰旭 #接機 #抵台 #桃園機場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 INFINITE南優鉉下月登寶島先送飛吻 盼合作台灣藝人 13:232023/03/23 娛樂 BLACKPINK開唱 郭書瑤怨看嘸Lisa 04:102023/03/20 娛樂新聞 李元玲扮AI女神 意外製造激凸效果網噴鼻血 15:282023/03/22 娛樂 陳勢安脫了 精壯胸臂肌人魚線餵歌迷「吃大辣」 14:252023/03/20 娛樂 ØZI香港嗨唱霸氣寵粉 帥露精壯好身材 21:512023/03/22 娛樂 「最帥社長」瀧澤秀明創立新公司 粉絲喊：打倒傑尼斯 09:022023/03/22 娛樂 Ozone登北流前釋出驚喜彩蛋 喜曝「官方應援色」 21:522023/03/22 娛樂 武士隊凱旋！接機球迷塞爆成田機場 近10萬人追蹤專機 20:322023/03/23 體育 BLACKPINK 美腿蠻腰炸港都 04:102023/03/19 娛樂新聞 當李蓋悌遇上布拉姆斯 德國班貝格交響樂團抵台 19:512023/03/20 生活 賈永婕遭爆說謊！ BP粉絲曬「鐵證」打臉：她位置在第一排 20:592023/03/20 娛樂 佐藤健為台灣獻初體驗！下周一驚喜登寶島「班機時間曝光」 11:132023/03/23 娛樂 粉絲罹癌追300集《飢餓》撐過化療 和王仁甫同隊興奮到睡不著 12:112023/03/21 娛樂 影》帥翻！大谷翔平墨鏡上陣現身球場 熱情粉絲喊恭喜 11:232023/03/24 體育 才誇粉絲自律馬上破功 BLACKPINK演唱會仍只能看觀眾背影 20:542023/03/19 娛樂 娛樂熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。