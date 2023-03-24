桃園36歲林姓男子僅國中畢業，就會利用俗稱「貓池」DMT（數位式移動節費設備）破解國內第三方支付平台帳戶，提供給境外詐騙集團使用。警方去年底獲報，經過多日循線下，日前將林男逮捕。據悉，林男已破解數百帳戶供使用，全案依詐欺罪、洗錢防制法等罪送辦。警方仍持續追查詐團以及其他共犯。

警方查獲DMT設備。（崔正綱攝）

去年間有多名被害人遭臉書拍賣詐騙報警，高雄市刑事警察大隊去年底透過165反詐騙資料庫獲報，循線調查下，發現被害人錢都匯入給境外詐團，然而被害人匯入的帳戶屬於國內第三方支付平台，境外詐團無法正常使用，疑似有「解碼人」破解後提供。

警方持續追查，發現原來另有收購人頭帳戶集團，提供數以百計的第三方支付平台帳戶，先交給解碼人破解，破解後再提供給境外詐騙集團做洗錢、詐騙使用。在警方層層抽絲剝繭下，得知解碼人為住在桃園市的林男，鎖定林男確切住處後，8日北上將他逮捕。

警方在林男住處中，查獲DMT設備、一疊人頭電話卡等證物。（崔正綱攝）

林男落網後，警方在住處查獲DMT設備、簡易型DMT裝置、1疊人頭電話卡、工作手機數台、筆電1台、現金約6萬元以及安非他命、K他命等毒品證物，全案依詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方查獲一疊人頭電話卡。（崔正綱攝）

據了解，林男去年9月開始進行解碼帳戶，每個帳戶破解後可收400至500元，初步估計已提供數百張帳戶供境外詐團使用，而林男僅國中畢業，是否有幕後人指使，警方仍持續追查詐騙集團其他共犯。

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