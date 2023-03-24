去年爆出多名綠營政要在台大國發所的碩專班論文涉抄襲，學位接連被撤銷，此起醜聞重創所方與台大聲譽。台大近日研擬〈國立台灣大學精進學位論文品質實施辦法草案〉及〈精進學位論文訪視委員會組織及運作辦法草案〉，要求系所規範教授指導的學生人數、論文內容相似度等標準，甚至系所若3年內學位撤銷案達2件或以上，校方將成立訪視委員會加以調查。不過由於提案仍有疑慮，將在下一次教務會議再討論。

〈國立台灣大學精進學位論文品質實施辦法草案〉，內容共有7條，其中第3條規範，各系、所、學位學程，除了依台大研究所博士暨碩士學位考試規則辦理學位考試，以維護論文學術品質外，應建立包括每位專任教師可指導研究生在學生人數限制、論文內容相似度比對通過標準等品質準則及管考機制。

〈國立台灣大學精進學位論文品質實施辦法草案〉第7條則指出，各系所若有學生學位論文3年內違反學術倫理情節重大經審定撤銷學位達2件以上，校方將成立精進學位論文訪視委員會，訪視結果除提供學系作為改進依據，也會成為校院未來資源分配，甚至增設、變更、合併乃至於停辦系所等參考。

而在〈精進學位論文訪視委員會組織及運作辦法草案〉部分，規範委員會擬設置5至9人，將由教務長、受訪系所所屬學術專長領域學院代表組成。必要時，得由校長或教務長遴聘，與受訪系所學術領域相同的校內外學者專家1至2人、法律領域之公正學者專家1至2人。

據了解，由於兩項草案在校內尚未取得共識，文字描述上有疑慮，將會在下一次教務會議再討論。目前施行時程尚未定案。

台大教務長王泓仁表示，各方對兩項草案的大方向有一定共識，只是一些執行的小細節有不同意見。

王泓仁強調，提出兩項草案的基本精神，在於尊重台大自由學風的前提，不會過度干預教師和系所發展，「不希望大家覺得我們拿虎頭鍘等著。」台大教師都是兢兢業業地指導學生，身受學校信任，但信任的同時還是得課則，好讓相關事件建立起處理機制。

台大說明，校內在3月17日舉行111學年度第2學期第1次教務會議，會中討論〈國立臺灣大學精進學位論文品質實施辦法〉、〈國立臺灣大學精進學位論文訪視委員會組織及運作辦法〉提案，代表對於推動方向有大致共識，惟對執行細節多有討論。因此教務長王泓仁裁示先撤回，待細節更為完備後重新送會議討論。

台大回應，教務處提案用意在於精進學生學位論文品質、強化學術倫理並建立品質管考機制，並宣達台大對於學術倫理的重視。因此，此辦法兼容台大向來對老師教學研究的尊重與信任，也能在相關事件發生時有處理依據。