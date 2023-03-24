近期傳出越南移工和地下匯兌業者面進行現金交易時，遭詐騙而被搶劫60萬元，且根據推估，移工走地下匯兌的金額超過一年500億台幣，恐嚴重衝擊融穩定性民進黨「打詐小組」立委郭國文、林楚茵、鍾佳濱與張宏陸呼籲金管會與勞動部加強合作與宣導、防範地下匯兌。

根據勞動部2022年底的資料，當年外籍移工薪資匯至越南的金額僅有1.17億美金，匯至印尼卻高達17.48億，兩國間相差超過16億美金，根據目前匯率換算，推估移工走地下匯兌的金額超過一年500億台幣，納入失聯移工可能更多。

郭國文指出，移工可能因文化隔閡與語言、甚至較低手續費走地下匯兌；此外，業者發展出地下匯兌APP，並透過仲介或越南籍移工、第三方支付業者合作等模式，於地下匯兌產業任重要角色。此外，郭國文也指出，去年移民署查緝失聯移工時，意外發現失聯移工暗中從事地下匯兌業務，顯示兩者有時會扣合一起，透過跨部會資訊共享與合作，可將違法行為一網打盡。

鍾佳濱分析，目前勞動部僅負面方式提醒移工別用地下匯兌，恐怕效用有限；建議可以在「移工在台工作須知手冊」中介紹移工友善金融機構，並加註聯繫方式、匯兌費用比較等資訊，或在8小時的入國講習課程中教學相關內容。鍾補充，也可以提供移工非法匯兌檢舉獎金與管道，增加檢調情資來源。

林楚茵表示，金管會核准的2家小額匯兌業者所申報的客戶數僅38萬人，是全台移工數一半，代表多數移工是透過便利、快速、手續費低的仲介匯兌App，若央行、金管會沒有主動查察，就是縱容詐騙集團以仲介身分合法掩護非法。金管會應尋求跨部會合作，會同勞動部落實資訊公開，提供移工完整資訊。

立委張宏陸也表示，移工通常會透過同鄉介紹地下匯兌，一方面是無法配合銀行時間臨櫃辦理，一方面是方便、節省手續費，且匯率可能比銀行更漂亮，去年，調查局就破獲多起跨境地下匯兌案，累計至少240億，若不嚴加防範，將衝擊金融體系。

面對以上樣態，打詐小組提出5大訴求，強化防範地下匯兌，包括金管會與勞動部必須落實正當管道宣導，並輔導移工走正規程序；管制數位平台的非法管道；優先輔導人力仲介業者遵循合法管道，並研擬人力仲介代辦業務落日條款；強化稽查，包括社群平台發布非法匯兌資訊、科技大廠查緝；失聯移工與地下匯兌業務可能相互扣合，相關部會資訊流通合作。