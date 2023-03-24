警方拘捕「小隻馬」武氏到案時，發現其身材曲線窈窕、前凸後翹。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市政府警察局刑大偵一隊，日前拘捕涉毒的34歲越南女移工武氏，查扣57包毒咖啡，警方調查，她原是電子工廠的女工，月薪2萬多元，疑因每月須匯款回越南，想多賺錢到卡拉OK店拉客人卻涉嫌販毒，武氏則否認販毒，警方拘捕「小隻馬」武氏到案時，發現其身材曲線窈窕、前凸後翹，拍照存檔時武氏疑刻意炫名牌包擺大腿部，警依毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。

刑大偵一隊指出，16日接獲線報跟監涉嫌販毒的武氏，為越南籍移工，3年多前由人力仲介公司安排至台灣台中工業區內某電子大廠擔任女技術員，月薪僅2萬多元，她疑似賺錢賺太少，違反就業服務法，當起卡拉OK店女公關，介紹客人前往唱歌飲酒。

警方指出，18日追查武氏拿著1袋內容物有57包毒品咖啡包，到上班的卡拉OK店「拓展客戶、拉業績」掩人耳目，實際卻從事販賣毒品。警方當場將其逮捕，警方追查金流，武氏每月匯款25萬元台幣回越南約1年時間，但武強調那些錢都是她陪客人唱歌喝酒賺來的，警依毒品危害防制條例移送偵辦。

台中警方執行「第八波安居緝毒專案」經統計查獲167件、犯嫌195人，其中涉嫌製造、販賣、運輸共計115人，檢察官聲押41人，法院裁定羈押30人；查扣各級毒品逾百公斤，其中大麻植株查獲16株、毒品咖啡包達4080包，成功阻絕毒品流入社會、戕害國人身心健康。

台中市政府警察局表示，專案期間查扣逾百公斤之各級毒品，若這批毒品流入市面將禍害無窮，將持續實施威力掃蕩，強化查緝各類犯罪，以穩定轄內治安，掃除毒品危害，瓦解犯罪集團，呼籲民眾若發現住處周遭有可疑或不法情事，立即向警方檢舉，以維護社區安全，共同打造無毒家園。