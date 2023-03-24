期盼了15年，國道7號昨日終於正式獲行政院核定，總經費約1357.9億元，將於2030年完工，高雄市長陳其邁感謝中央大力支持，強調這是他上任市長最重要的一個重大交通建設之一，未來可以有效紓解高速公路車流，接下來的工程計畫，高市府會全力配合及推動。

國道7號獲行政院核定，未來高雄市區東側將新增1條南北向高速公路，將提供高雄港洲際貨櫃中心便捷聯外，增加高雄港競爭力，並促進市區道路交通安全，自小客車能有效與大貨車分流，降低行車風險，路線由小港南星路一路往北至國10仁武，2025年動工，2030年完工，分標施工、分階段通車，為高雄交通環境帶來嶄新變革。

陳其邁感謝行政院核定國道7號，表示未來可以有效紓解包括國道1號、國道10號仁武段及88鳳山等路段，大概可有效分流20％到30％的車流量，可減低交通事故，提升運輸量能，更重要是能夠把貨櫃車與一般客車從洲際貨櫃中心到國道可以有效分流。

陳其邁表示，國道7號核定對南部地區而言，可說不僅關係到產業發展，更重要的是能夠紓解高速公路的車流，該部分歷經15年計畫推動，走了10年的環評程序，行政院終於核定，接續下來，高市府也會配合整個國公局、交通部的工程計畫，就整個行政協調與地方應辦事項，全力配合及全力推動。