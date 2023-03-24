如何運用國際法體系來保障自身權益，似乎已成為大陸應對詭譎多變的國際局勢一項利器。美國海洋安全政策專家瓦倫西亞（Mark J.Valencia）近日表示，正如仿效西方國家那樣，中國當前正努力提升自身在國際法上的運用，並透過相關法律體系來捍衛自身的核心利益。

瓦倫西亞日前在《南華早報》撰文指出，一些憤世嫉俗者將國際法描述為「政治的臂膀」，各國運用利己解讀和實踐來實現自己的政治目標。盡管美國並非締約方，但美方就曾以違反《聯合國海洋法公約》為由，大肆抨擊北京「違法」行動。

報導稱，中國認識到「法律戰」的戰略性價值，認為目前國際法律體系很多內容都是由西方所掌控，比如以美國為首的西方，就嚴重影響《聯合國海洋法公約》的公正性。因此，北京希望改變那些被用來損害其自身利益的條款，或想辦法從中找到對自身有利的解讀論述。

瓦倫西亞認為，中國或許可借鑒美國做法，說服志同道合的國家發佈對相關公約的聯合解讀；而中國提高國際法研究的地位及其在國際關係中的作用，將有助於實現這個目標。此外，中國政府也鼓勵大學和研究生院「加快培養具有國際視野，精通國際法、國別法的涉外法治緊缺人才。」

瓦倫西亞以自身與美國海軍與國務院律師就《聯合國海洋法公約》互動的過程中的經驗為例稱，儘管美國未批准該公約，但相關律師卻以有利於美國的方式隨意引用和解讀。中國擁有受過西方教育、精通海洋法的幹練國際法律師，還需要更多，且須讓他們更好地發揮作用。

事實上，中俄兩國近日簽署的《關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》顯然也意識到國際法體系遭到濫用的情況；《聯合聲明》就表明，中俄同意加強涉外法治和立法經驗交流，為中俄關係發展和兩國對外合作提供法律保障。

而中共二十大報告中也提及，要「統籌推進國內法治和涉外法治」；在來自外部的打壓遏制隨時可能升級的新形勢下，要多措並舉深化國際法研究和運用，大力加強涉外法治工作；而中國政法大學全面依法治國研究院，與中國政法大學國際法學院去年底更出版了首本《中國涉外法治藍皮書》。