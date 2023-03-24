澎湖縣議會國民黨籍議長劉陳昭玲涉人事關說收賄遭地院羈押禁見，不服羈押提出抗告，高雄高分院24日駁回劉陳的抗告，強調劉陳與共犯機要陳淑美、友人孫春梅的供詞對不上，且有親屬旅居國外，有相當之財力申辦國外永久居留權，確實有逃亡可能，因此駁回抗告。

劉陳昭玲、陳淑美、孫春梅涉嫌分別就縣政府車船處某人事案收賄36萬，車船處某預算案收賄15萬元，劉陳昭玲另涉嫌圖利特定違章建築業者，使其保有不斷水斷電之不法利益，澎湖地院認被告等人，涉犯貪汙治罪條例，裁定劉陳昭玲與陳淑美羈押禁見，孫春梅已無羈押之必要，以20萬交保。

高雄高分院強調，劉陳與其他共犯或證人陳述不同，與她有緊密的關係共犯如機要陳姓女、友人孫姓女子都有刪除對話紀錄的事實，且劉陳有親屬旅居國外，且有相當之財力，並且有能力申辦國外之永久居留權，有相當理由足認劉陳有湮滅證據、勾串證人或逃亡之虞。

又，劉陳事後疑似有掩飾犯罪嫌疑的舉動，因本案尚在偵查蒐證階段，相關共犯、證人

所述與被告供詞、有關書物證未盡相符之處，仍待檢察官持續調查釐清，確有相當理由足認被告有串勾共犯、證人或湮滅證據之虞，認為有羈押的必要。

高雄高分院認為，原審認事用法並無違誤 ，駁回劉陳抗告。

劉陳昭玲是湖西鄉沙港村人，25歲首次參選議員即當選，參政41年幾乎每戰必勝，去年底創下當選10屆議員的紀錄，除擔任過2屆副議長，且第15至20屆連續當選6屆議長也寫下台灣地方自治史紀錄。

依《地方制度法》第79條規定，縣議員必須被判刑確定，才由內政部解除其職權或職務，劉陳昭玲被羈押後，暫時處於不能執行職權狀態，但不會撤銷她議員及議長職務。