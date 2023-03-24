台東縣政府22日率領產、官、學團隊前往北京，昨日向國台辦副主任潘賢掌、農業部、海關總署及在陸台商等單位說明台東鳳梨釋迦有害生物防治的標準化流程，要為鳳梨釋迦農民努力尋求更多銷售通路。

為替台東釋迦農爭取恢復市場，台東縣政府22日率領產、官、學團隊前往北京向國台辦副主任潘賢掌、農業部、海關總署及在陸台商等單位說明台東鳳梨釋迦有害生物防治的標準化流程。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

王志輝表示，好的農產品價格主要取決於品質，這2年台東縣政府為了改善台東鳳梨釋迦的品質，與農民做了相當多努力，希望此次向陸方說明台東鳳梨釋迦的品質管制規範後，能爭取恢復輸陸。

潘賢掌也表示，相當肯定台東農民對於鳳梨釋迦栽種的努力，非常願意為「重啟」鳳梨釋迦輸入大陸提供幫助。

為替台東釋迦農爭取恢復市場，台東縣政府22日率領產、官、學團隊前往北京向國台辦副主任潘賢掌、農業部、海關總署及在陸台商等單位說明台東鳳梨釋迦有害生物防治的標準化流程。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

此次一同隨行的台東大學李俊霖教授也在會議中向陸方詳細說明，台東鳳梨釋迦從種植田區產銷履歷到集貨場包裝、清潔動線及分流等，不僅加強內控及品管，更將有害生物清除率提高至99％以上。對於這樣的成果，現場與會的單位也給予高度肯定。

另外，此行除了與中國大陸農政單位說明，同時也向在陸台商大成食品(亞洲)有限公司、全國台灣同胞投資企業聯誼會等單位請益，了解食品的品管措施，希望未來能一同為台東農產品來多方合作努力。

王志輝進一步強調，目前台東產官學所共同研擬提出的規範，著重於提升品管， 並不觸及中央防檢局與各國地區談判的規範，台東縣政府絕對會遵照中央防疫檢疫相關規定，並表示，本次與陸方座談氣氛融洽，陸方也非常歡迎台東鳳梨釋迦這樣高品質的水果輸入，對於台東自我訂定規範，提高鳳梨釋迦品質及標準化包裝清潔方式高度讚賞，也對鳳梨釋迦進口大陸深具信心，期盼未來有好的結果。