路透社報導，美國最大銀行摩根大通在3月13日的內部備忘錄中要求員工「永遠不要表現出乘人之危、趁火打劫的樣子」，我們不會對競爭對手發表貶損的評論。同一天，摩根大通的消金和商業銀行部門主管通知各分行「不要從那些壓力大的機構『拉客戶』」。

一名知情人士表示，花旗、美國銀行和富國銀行（Wells Fargo & Co.）也都向旗下事業與行員做出了類似的要求，例如花旗要求旗下事業群不得提供其他銀行相關的臆測或市場謠言。花旗在備忘錄中提醒行員，在與潛在客戶討論時，不應談論其他公司的處境和狀況。

以Nikolaos Panigirtzoglou為首的摩根大通分析團隊周三發布報告指出，自去年以來，美國體質最弱的銀行總計流失的存款高達1兆美元，且半數是在矽谷銀行和Signature Bank倒閉後發生。這些流失的存款有半數轉至貨幣市場基金，另外約一半轉向規模較大的銀行。

該報告沒有公開點名這些所謂體質最脆弱銀行，也沒有披露這些銀行的數量，但提到如果美國政府願意為所有存款提供擔保，銀行存款失血的情況將得以緩解。

摩根大通發言人表示，維持美國金融體系的強健與繁榮，符合我們所有人的利益。