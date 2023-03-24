「台灣好行795—木柵平溪線」今年融入了淡蘭古道品牌及友善環境理念，推出「穿越淡蘭—悠遊深石平｣6款套票遊程，包含「淡蘭茶道行旅包｣、「淡蘭民道行旅包｣、「深坑行旅包｣、「石碇行旅包｣、「平溪行旅包｣與「淡蘭隨行包｣，引領旅人穿越淡蘭茶道與淡蘭民道，悠遊探索深坑、石碇到平溪，體驗在地39間店家的在地風情。

新北市觀旅局表示，6款套票將分兩波於線上通路開始販售，第一波將於3月29日青年節起，旅客可至「Tripbaa趣吧」、「趣健行山野小舖」、「ezTravel易遊網」、「雄獅旅遊」等進行購買；第二波將於4月20日起，於「KKday」、「Klook」等上架販售。

觀旅局長楊宗珉表示，綠色旅遊其中最重要的概念之一就是鼓勵旅客減少碳排放量，多利用大眾運輸工具前往旅遊目的地，「台灣好行795—木柵平溪線」串連3個淡蘭轉換站與11個特色景點站，今年融合了台灣好行、步道健行、鐵馬單車、鐵道火車等，並結合自然生態與在地文化體驗，持續邁向永續旅遊。

今年「穿越淡蘭—悠遊深石平」6款套票遊程，每組行旅包均有限量版的穿越淡蘭悠遊卡或Taipei FunPass北北基好玩卡，搭配在地品味票券與文創品。其中「淡蘭茶道行旅包（穿越淡蘭南路｜百年茶道行旅包）｣特別贈送在地茶青曾弘毅所栽種的尚德茶堂包種茶包，讓旅人體驗200年來的茶道脈絡。

而「淡蘭民道行旅包（穿越淡蘭中路｜百年民道行旅包）｣，則是推廣引領旅客穿越最美麗的淡蘭中路民道，贈送六扇門茶館平溪茶包；搭乘台灣好行795至A9十分寮站，從十分火車站健行前往新平溪煤礦博物館，從百年礦業文化前進淡蘭中路民道，還能往暖暖方向體驗長距離步道，健行體驗最美麗的淡蘭古道。

此外，還有針對深坑、石碇、平溪各區特色，分別推出橘世代、銀髮族與全家旅遊客群都很適合的「深坑行旅包（多福豆腐行旅包）｣，可至深坑老街品嚐經典豆腐料理；「石碇行旅包（穿越石碇｜生態光點行旅包）｣漫走十八重溪聚落，駐足螢火蟲書屋；「平溪行旅包（祈福旅拍行旅包）｣品味平溪茶，並兌換紀念手作小天燈，體驗平溪天燈祈福文化；「淡蘭隨行包（穿越淡蘭｜隨行包）｣則是搭乘台灣好行795至深坑、石碇、平溪任一站點，體驗「一包在手，說走就走｣的國旅樂遊。