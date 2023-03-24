台中兒童藝術節自4月1日開跑，由19個藝術團體在山、海、屯及城等各區，近2個月期間推出30場藝術演出。（陳淑芬攝）

兒童、清明節5天連假何處去？台中兒童藝術節自4月1日開跑，由19個藝術團體在山、海、屯及城等各區，近2個月期間推出30場藝術演出。台中市文化局副局長施純福今天表示，台中兒童藝術節邁入20年，每年兒童節獻給小朋友珍貴禮物，邀請小朋友在兒童節4月1日當晚到圓滿劇場欣賞《諸葛四郎》，一起大戰惡魔黨營救公主。

施純福在活動記者會中表示，台中兒童藝術節20年來舉辦非常多藝術活動， 讓市民以文化城為榮，今年結合聯和國永續發展指標（SDGs），以「環保永續」為主題公開徵件，在上百件作品中入選18個團隊，並邀請紙風車劇團參與演出，由19個團隊自4月1日至5月27日演出戲劇、音樂、舞蹈等表演30場。

施純福說，台中市支持、投入教育、文化，今年推出學校禮堂計畫，將在25所學校興建禮堂，提供更安心、更好的學習環境；學校「營養午餐溯源計畫」進一步確保飲食安全；圖書館經費去年從1年5000萬元加倍到1億，另有企業捐贈2間圖書館，讓台中的教育文化資源越來越多。

台中兒童藝術節自4月1日開跑，由紙風車劇團帶來《諸葛四郎》打頭陣，當晚在中市圓滿劇場登場，除大開劇團、頑石劇團、極至體能舞蹈團、台中市室內合唱團、妙璇舞蹈團、台中木偶劇團等16個台中在地團隊，還有來自嘉義的正明龍歌劇團、高雄的両兩製造聚團等藝術團體參與演出。

台中市文化局表示，各文化中心也結合兒童節規畫系列活動，包括葫蘆墩文化中心將在4月份同步舉辦館慶活動，邀請九天民俗技藝團、瓊瑢舞蹈團、優人神鼓等藝術團體及街頭藝人舉辦一連串藝文饗宴；屯區藝術中心及港區藝術中心將在5月間邀請如果兒童劇團及小青蛙劇團等團體帶來多場戲劇演出，歡迎家長帶孩子一起來參與藝術親子活動。