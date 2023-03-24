歐美銀行機構連續爆雷、中國防疫解封，加惠亞洲股市與台灣製造業！台灣經濟研究院24日公布112年度3月分景氣動向調查報告，顯示2月製造業、服務業與營建業的三大產業營業氣候測驗點全面走高，其中的2月製造業營業氣候測驗點還連續四個月呈現上揚態勢。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德表示，全球經濟復甦的趨勢沒有改變，各國央行近日都依據通膨因素持續升息，「升息和景氣變動不能劃上等號」，台經院景氣模型的3個測驗點都往上升，尤其是製造業，預示了下一季台灣的景氣就要回升。

孫明德說，3月上旬以來的歐美3S銀行連續出事，有錢人把資金轉向亞洲避險，國際匯市中看到日圓顯著走升，股市則以台灣有表現，國際熱錢轉向有台灣股匯都帶來利多。

製造業部份，台經院分析，2月製造業廠商看好當月景氣的比例大增二成，雖然和春節因素息息相關，但廠商看好未來半年景氣的占比遠比看壞多了很多，動能來自中國解封後對傳產的極大需求，包括鋼鐵、石化產品，過完農曆年至今，至少有一半的傳產業者感受旺季到來。

台經院院對製造業廠商所做2023年2月問卷結果顯示，認為當（2）月景氣為「好」比率為30.1％，較1月11.1％增加19.0個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率則為25.1％，較1月44.2％減少19.1個百分點，其中有超過一半比例以上的化學工業、鋼鐵基本工業與運輸工具業廠商看好當月景氣表現，而電子機械業、機械設備製造修配業對當月景氣看法多呈普通。

台經院2月製造業營業氣候測驗點為91.19點，較上月修正後之88.07點增加3.12點，呈現連續四個月上揚態勢。服務業方面雖然春節連假效應已過，民生商品買氣降溫，仍有六成左右的餐旅業者看好未來半年景氣表現，綜合反映在台經院2月服務業營業氣候測驗點為94.97點，較上月修正後之91.76點增加3.21點，呈現連續二個月上揚態勢。

至於營建業，台經院調查，2023年2月產業營業氣候測驗點為93.31點，較1月之92.11點上揚1.20點，再次轉為上揚的格局。