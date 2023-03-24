警方在金山寺擺攤辦反詐欺有獎徵答活動，準備平安御守、百福小金龜、掃墓必備避邪草藥包等，吸引民眾參與。（新竹市警局提供／王惠慧新竹傳真）

詐騙退散！竹市警與神同行 金山寺發御守、小金龜

詐騙案件頻傳，為了提升民眾對詐騙手法的認識，新竹市警二分局埔頂派出所員警，特別到新竹市開台金山寺擺攤，舉辦反詐欺有獎徵答活動，準備100份反詐欺平安包，內有常見詐欺手法、隨機平安御守、百福小金龜、掃墓必備避邪草藥包，吸引不少來參拜的民眾參與。

警方指出，詐騙集團猖獗，去年全國詐騙財損就超過60億元，新竹市警察局第二分局「識詐宣導團」為使民眾普遍識詐，有對抗詐騙集團各種話術的能力，3月21日農曆初一金山寺香客眾多，埔頂派出所員警將創意「詐騙退散」宣導包在寺廟前發放，向民眾宣導各類詐騙話術，加深民眾反詐意識，避免民眾遭詐騙。

宣導包內除宣導小卡，亦提供民眾淨身包、開運符等小物，祝福每位來參拜的民眾身體健康，工作順利，希望透過此方式將反詐意識廣為宣傳、深植人心。

警二分局分局長林昆達說，透過宣導讓全民「識詐」，是警方的重點工作之一，為擴大識詐宣導成效，將持續利用實體及網路等方式進行，並依分群分眾針對不同族群宣導識詐，呼籲民眾倘遇有疑似詐騙案件，應保持冷靜，並撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，防止被詐騙的機會，有效守護民眾財產安全，共同維護地方治安。