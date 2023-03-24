韓國人氣女團BLACKPINK上周在高雄開唱，掀起全台追星潮，4人快閃約48小時，讓許多粉絲都意猶未盡，近日，有人在《Dcard》指出透過在理想國上班的朋友得知BLACKPINK七月將再來台開唱，引來外界質疑，稍後又有其他網友補充是真的，自己的朋友買到超賣的門票沒拿到票，詢問主辦方，對方給的解答是「直接退錢」或「不退錢但保留下場的座位」，間接證實BLACKPINK確實有望再度來台。

出道6年的BLACKPINK，有別於上次來台時的討論度，這回從門票售價、秒殺程度、周邊排隊人潮、明星朝聖打卡等，都可知4人身價確實水漲船高，這回光是門票就進帳4.3億台幣，讓主辦方荷包賺飽飽，加上帶來的旅遊與經濟效益也都十分驚人。

網友證實確實已聽說BLACKPINK將在台有下一場演唱會。（圖／取自《Dcard》）

近日，有《Dcard》網友在BLACKPINK版上發文，以「#消息 #消息 #不確定 七月加開場」為題，透露自己得到小道消息，才剛離台的BLACKPINK七月會再度來台，「大家七月新竹見」，並指消息來源有兩位，一是在主辦單位理想國上班的朋友，其二則是專業黃牛。

對此，大家本來不太相信，但出現另一名網友承認確實有此事，寫下：「7月是真的有，因為朋友原本有買票，但因為理想國超賣票的情況，導致沒有拿到票，後來詢問主辦，他們給的方案是，直接退錢或是不退錢但保留下場的座位」，其他網友回：「真的假的啊，新竹有能辦這個規模的場地嗎，還是北台灣哪裡有呢」、「印象中之前SM家族演唱有在新竹體育場舉辦過」、「那你朋友選退錢還是保留」，發文者回應：「退錢哈哈哈」、「但準確來說他買的算是內部票，因為這次內部票嚴重超賣」、「主辦說是新竹或桃園」，然而理想國先前曾強調沒有超賣票券，真相如何有待主辦方公布好消息。