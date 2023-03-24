中國足協近日「大地震」，官方今公布再有兩名官員被查，分別為中國足協紀律委員會主任王小平和中國足協競賽部部長黃松。

湖北省紀委監委網站今發布消息，中國足協紀律委員會主任王小平涉嫌嚴重違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委監察調查。

另據國家體育總局發布，中國足協競賽部部長黃松涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委審查調查。

據了解，黃松此前長期在中國國家隊工作，負責對外聯絡工作，與原中國國足主帥李鐵關係密切，還曾擔任過國管部的副部長，是已經落馬的中國足協國管部部長陳永亮助手。而競賽部則是中國足協的實權部門，負責中國足協競賽工作的組織實施，負責審核參賽人員資格，負責賽程安排。

值得注意的是，原中國足協副主席、現任中國田徑協會主席于洪臣周四（23日）被爆「失聯」。在他之前，原國足主帥李鐵、原中國足協秘書長劉奕、中國足協國管部部長陳永亮、中國足協主席陳戌源等人均證實被查。