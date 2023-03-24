前台視主播、前復興航空發言人，現任好好聽文創總經理劉忠繼因血癌病逝，享壽65歲。好好聽文創指出，劉忠繼於2022年5月確診「骨髓分化不良症候群及骨髓纖維化」，歷經幹細胞移植、洗腎等治療，仍不敵病魔。醫師提醒，如出現不明原因的貧血、出血、疲倦、虛弱、瘀青，務必盡速就醫。

基隆長庚醫院血液腫瘤科主治醫師王正旭說，「骨髓分化不良症候群及骨髓纖維化」為不明原因骨髓衰竭，好發60歲以上男性，盛行率偏低，約為每10萬人5到10人，隨著年齡愈大，罹病風險愈高。

初期症狀不明顯，但骨髓造血功能變差後，無法製造正常血球，若是「紅血球」數量減少，將出現貧血、疲倦、虛弱等症狀；「白血球」降低將出現容易出血、瘀青等症狀；「血小板」低下將使抵抗力減弱，增加感染風險。

在治療上，早期以輸血為主，增加血球數量，合併抗生素，避免感染。如果惡化成血癌，就改採化療、移植造血幹細胞，一旦癌細胞已經擴散至全身，存活期往往不到1年。

臨床顯示，年長者、曾接受過化療、放射線治療者，或有家族病史者，均應提高警覺，每年接受血液檢查，如有貧血、頭暈、易喘等症狀，應積極就醫，接受進一步檢查。