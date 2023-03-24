雅茗-KY及揚秦分別以手搖飲品牌「快樂檸檬」、台式炸雞品牌「炸雞大獅」劍指全球市場，前者已擴展至20多國、插旗逾200個城市，後者則已遍及台灣、印尼、馬來西亞及加拿大等地，總店數逾90家。

揚秦董事長卓靖倫指出，隨著全球疫情趨緩，集團擴大海外布局，此次策略聯盟將借重雅茗-KY在美國發展的成功經驗，透過與手搖飲品牌「快樂檸檬」合作，將台式炸雞推進美國市場，以台灣最道地的國民美食攻占美國民眾舌尖味蕾，進一步帶動品牌營運新動能。

雅茗-KY董事長吳伯超表示，集團自2015年即展開美國市場布局，「快樂檸檬」目前美國總店數已突破百家，平均同店營收成長率（SSSG）均維持逾10％的亮麗數字，品牌知名度、門店規模、單店業績位居美國茶飲市場前段班。

吳伯超認為，此次雙方簽署合作戰略備忘錄，將為2家公司在美國市場增添新成長引擎，也將啟動未來更多的海內外合作機會。揚秦亦表示，雙方簽署完成備忘錄後，將共同商討未來戰略合作細節，並放眼更多樣性的合作方案。

揚秦2022年合併營收18.84億元、年增達20.69％，稅後淨利1.15億元、年增達58.4％，每股盈餘（EPS）5.25元，全數改寫新高。公司決議擬配息1.6元、配股3.7元，合計派利5.3元，超額配發股利、創歷年新高，配股後實收資本額將自2.2億元增至3.014億元。

雅茗-KY因受中國大陸封控防疫衝擊甚鉅，2022年合併營收8.01億元、年減達45.08％，歸屬母公司稅後虧損2.79億元、虧損年增達1.97倍，每股虧損達7.92元，均創歷年新低。公司決議不分派股利，並規畫減資約44.11％補虧，實收資本額將自3.57億元降至2億元。