新北市府專案輔導海砂屋的樹林潭興街社區，24日經都市更新審議會通過，確定建築規劃設設計範圍，未來更新後，預計將興建3棟地上15層地下3層的住商混合大樓，並有公共托育中心，全案預計今年下半年核定發布實施，由於還有9戶持續溝通中，最快明年動工，盼讓住戶能即早搬回安全無虞的新家園。

新北市都更處表示，本案位於樹林區大安路、潭興街及潭興街107巷21弄所圍街廓中，基地規模3197.96平方公尺，現況為5層樓鋼筋混凝土造建物，屋齡超過30年，戶數達80戶，2006年時經新北市府工務局鑑定為海砂屋，有重建的急迫性。

新北市府都市更新處指出，住戶從前期整合到送件審議期間，新北市都更推動辦公室一路提供專業諮詢，後轉由都市更新處持續進行輔導工作，並透過都更二箭提高基準容積增加住戶更新意願。

都更處長張壽文表示，住戶成立更新會並於2021年6月23日提出都更申請，審議過程中，新北市府輔導團隊協助更新會整合、與鄰地溝通協調，並聯合新北市府相關局處一同釐清案件疑義，在各方合作協助下排除障礙順利完成，現終於走到審議最後階段。

張壽文處長指出，本案更新後，將興建3棟地上15層地下3層的鋼筋混凝土造181戶住商混合大樓，且因符合新北市「都更二箭－主幹道沿線都更」政策，獲得20％基準容積加給，更新後將回饋公共托老中心，提供周邊社區老人照護服務，同時提升生活機能。

據了解，目前已有64戶同意，3 戶與其他人合併選配，還有9戶仍在溝通中。

新北市都更處表示，因海砂屋具有重建急迫性及必要性，新北市府除加速海砂屋都更案件審議進程外，也提供海砂屋免費鑑定、專業技術協助、多元都更重建等機制，持續協助民眾改善危險老舊居住環境，讓住戶住回安全的新家。