強信董事會承認去年財報，去年合併營收為17.6億元，與2021年略減，但毛利率揚升帶動下，去年營業利益3.04億元，稅後淨利2.52億元，EPS為3.7元，均大幅超越2021年，創近3年新高。會中通過每股配發現金股利2.20元，現金股利配發率59.46％。

強信指出，2022年毛利率38％，較2021年增加3％，主因是產品組合優化與生產自動化效益所帶動，同步推升營益率與淨利率分別達17％與14％。

強信前二月合併營收1.52億元，年減44.95％。強信表示，強信對今年第一季景氣看法保守，預期第二季末起將，有反彈契機，強信預計將提前建立足夠的成品庫存水位，以期即時掌握下一波景氣回升。

強信指出，強信對2023年營運審慎樂觀，主因是全年景氣應該會呈現先蹲後跳走勢，第一季受到終成衣庫存水位仍高影響，營運表現保守，預期第二季末起將有反彈契機。強信指出，作為工業縫紉機零組件行業龍頭，行業逆風情形，反而是再進一步拉大與同業差距的機會，強信除將持續實現降低人力依賴程度，並改善產品質量，提高產品性價比，且將積極優化渠道管理，待景氣低谷一過，營運可望順勢而起。

強信表示，透過生產自動化減少對熟練工人的依賴，以實現生產線的數字化與省人化，在2021年收到降低減少人工2％的效益，2022年降低人工4％，這也是去年合併營收雖比2021年略增，毛利率卻明顯拉高的主因，未來強信仍將朝每年減少3％～6％人力，作為生產力常態化的目標。