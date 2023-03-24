▲由港務中心三樓鳥瞰龐洛郵輪日麗號。（徐佑昇攝）

▲謝國樑表示將會打造讓郵輪旅客經驗的觀光環境，讓遊客多在基隆消費。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲龐洛郵輪日麗號首航，基隆市政府觀光與城市行銷處處長郭霽（左一）、交通部航港局局長葉協隆（左四）、以及基隆港務分公司總經理高傳凱（右二）共同出席剪綵。（徐佑昇攝）

隨疫情解封，郵輪也持續來到基隆港。24日上午第一艘以基隆為母港的「龐洛郵輪」「日麗號」於濛濛細雨中入港，基隆市政府、航港局及基隆港務分公司同仁，以噴水禮迎接法國頂級郵輪品牌「龐洛郵輪」旗下的「日麗號」。基隆市長謝國樑表示，很歡迎龐洛郵輪能來基隆，市府也會持續和觀光及城市行銷處努力，打造最吸引郵輪旅客留下消費的觀光城市。

謝國樑表示，很開心龐洛郵輪能來到基隆，而為了配合郵輪觀光促進基隆的發展，市府的觀銷處近期都在密集和業者研討，期望基隆自己本身也要做好觀光的積極準備，讓遊客下船就能驚艷，可以馬上看到好玩、好吃的景點留下來消費，也希望未來能有更多的郵輪來到基隆，促進基隆的經濟發展。

交通部航港局長葉協隆表示，法國頂級龐洛郵輪日麗號是疫後第一艘以基隆為母港的精緻探索型郵輪，未來將發展深度探索型跳島旅遊，不同於一般郵輪的體驗。基隆港務分公司總經理高傳凱表示，解封後會繼續努力，希望能夠吸引更多遊客來到台灣、來到基隆進行高端旅遊，活絡產業發展。

旅遊業者晴天公司董事長陳依福表示，本次旅程，在基隆港登船，前往日本沖繩的西表島、竹富島、石垣島、久米島、座間味島、喜界島等多個島嶼，到日本賞櫻玩11天日本跳島遊。

值得一提的是，本此旅程要價26萬5千元起，全程由擁有共米其林19顆星的名主廚艾倫·杜卡斯 （Alain Ducasse）團隊負責，而船票非常快就「秒殺」，共有200多位遊客，包括100多位台灣遊客及80多位世界各國旅客搭機飛來台灣。本次用探索南北極的深度和跳島玩法的頂級行程，專走別人不能走的路，體驗別人不曾體驗的秘境，讓旅客留下深刻美好的旅程。