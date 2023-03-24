3月24日是世界結核病日，在衛生單位的努力之下，台灣結核病的發病率在20年間共下降了6成2，不過去年仍有6600人確診，奪走400多條人命。專家指出，結核病可藉由飛沫傳染，親吻、共食、在KTV唱歌都可能傳播，感染後細菌不會立刻死掉，但未來將有1成機率發病，潛伏期從3個月到50年都有可能，提醒民眾若有自體免疫疾病、控制不良的糖尿病等，應到醫院接受「丙型干擾素釋放試驗（IGRA）」篩檢，及早介入治療。

疾管署長莊人祥表示，結核病2005年發病率為每10萬人73例，到了2022年則降至每10萬人28例，下降幅度每年約為百分之7，過去20年共下降6成2，數據比新加坡、南韓好。衛福部次長周志浩表示，結核病曾經在台灣歷史中造成健康的衝擊，一路走來相當不容易，雖然發病率已下降，但去年仍有6600人確診、400多人死亡，令人不捨，如民眾d有咳嗽、發燒、體重減輕的跡象，記得趕快去找醫師，不要想著沒什麼事情就過了。

台灣結核暨肺部疾病醫學會理事長王振源表示，結核病的潛伏期從3個月到30、50年都有可能。感染結核菌後不會立刻發病，但細菌也不會立刻死掉，可以視為健康帶原人，和正常人一樣，不過未來可能會有1成的機率發病，因此免疫力很重要。

「只要嘴巴張開，沒有適當的保護就會傳染出去」。王振源說，吃飯的時候，含有細菌的飛沫噴出，旁邊的人就會感染，親吻、唱歌也有可能。周圍的朋友如有結核病症狀，包括咳嗽、食慾不振、體重減輕、夜間盜汗等，就要儘早就醫，經2周治療後就不太有傳染力，這時和對方唱歌、親吻就沒問題。

周志浩表示，台灣進入超高齡社會，長者免疫力較低，比一般人容易受到結核病侵襲，加上我們對世界越來越開放，這也是個挑戰，在台灣的周遭國家，還是有多重抗藥性結核病的病人，挑戰不小，戰勝之前還是不能鬆一口氣。

王振源提醒民眾，透過抽血就能得知身體有沒有結核菌，篩檢1周內就可以知道結果，如果檢出陽性，就可以去諮詢醫師，做適當的治療。民眾周圍的親友若有活動性結核病，在現有的公衛政策之下，會被衛生單位通知篩檢，而高危險群，像是患有系統性共病，如自體免疫疾病、糖尿病控制不好、慢性阻塞性肺病等的患者，抵抗力都會變差，這有賴民眾的警覺性，自動自發接受「丙型干擾素釋放試驗（IGRA）」，及早介入治療。

疾管署也呼籲，民眾如出現咳嗽2周、有痰、胸痛、體重減輕、食慾不振、發燒等疑似結核病正，請主動就醫，及早診斷及治療，規律服藥6～9個月即可治癒，保護自己及親友的健康。