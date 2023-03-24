桃園市長張善政今天上午前往監察院說明北景雲計畫統包工程案。（鄭任南）

桃園12億大秘寶？張善政赴監院說明「北景雲」 曝約詢這三大重點

隸屬「北景雲計畫」的桃園八德國民運動中心，去年發生羽球場天花板崩塌事件，工程品質遭疑有瑕疵，監察院啟動調查北景雲計畫統包工程。桃園市長張善政今天上午前往監察院說明。張會後表示，約談過程非常友善，市府受到相當的尊重，他也透露市府相關同仁最近有職務上調動，不過都還在職。

張善政與工務局新工處同仁今天上午前往監察院，接受監察委員約詢。張善政說，約詢的過程有幾個重點，第一是北景雲計畫裡面的一些工程問題為什麼會出現，大家比較熟知的是天花板垮下來的事情；第二，這些問題現在處理進展怎麼樣；第三，對於這個廠商，不管是統包商或監造商，市府究責的狀況怎麼樣；最後當然是討論市府以後流程上如何改進。

而過程是否合理？有冤枉到市府團隊？張善政回應，監委對他們非常尊重，整個約談過程非常友善，有感覺到市府是受到相當的尊重，這沒有問題。

至於是否還要約詢前市府？張善政說，這個監委沒有提，今天純粹就市府現在能夠提供的資料做充分說明，對於市府所提供的說明，他們都有充分的接受。

另外，對於市府相關承辦人員是否還在職？張指出，這些同仁最近有職務上調動，不過都還在職。