中廣蓋洛普今公布「2024年總統選舉民意調查」最新民調，民進黨的賴清德以32.25％居冠，其次是國民黨的侯友宜與民眾黨的柯文哲相當，柯為20.88％、侯20.71％。中廣董事長趙少康直言，他看到這個民調一個晚上沒有睡好，不禁呼籲國民黨主席朱立倫快點直接徵召侯友宜。

根據這份民調，總統候選人支持度部分，賴清德最高、柯侯差不多，尚未決定還有20.18％。若國民提名鴻海創辦人郭台銘，第一名是賴清德34.17％、第二名仍柯文哲20.88％，郭比侯友宜更低僅18.93％。

在政府首長施政滿意度方面，蔡英文總統的滿意度達51.09％、不滿意度40.27％，賴清德副總統的滿意度為54.64％、不滿意度27.86％，行政院長陳建仁滿意度47.75％、不滿意度24.47％，行政院副院長鄭文燦滿意度44.77％、不滿意度24.22％。

趙少康表示，昨晚看到這麼民調，一整晚都睡不好；在九合一選舉前後，他們內部早就做過民調，當時侯友宜仍大勝賴清德，結果這麼快就被反超過來，如果再拖下去民調會再往下走，他早就說過要徵召不要拖。

趙少康指出，既然國民黨中央已經決定徵召，要趕快動作，不要拖，因為拖會讓人有各種想像空間，如果國民黨主席朱立倫認為侯友宜是適合人選，就趕快直接徵召侯友宜，「任何英雄都不堪歲月的折磨與消耗」，如果再拖下去，民調恐還會掉。