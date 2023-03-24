盛傳法國將提供「幻象」（Mirage）2000戰機給基輔，而烏克蘭飛行員已秘密接受訓練1個半月。

烏克蘭大聲疾呼，要求美國提供F-16戰機，以利反抗俄軍。然而，據法國《費加洛報》（Le Figaro）報導，約有30名烏克蘭飛行員正加速受訓，以駕駛法製「幻象」（Mirage）2000戰機。據說訓練在法國蒙馬桑（Mont-de-Marsan），還有南錫（Nancy）空軍基地進行，已持續了約1個半月。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）23日報導，法國經常挨批，說他們沒有對莫斯科明確表態。但事實上，自從俄羅斯侵略烏克蘭以來，巴黎是最先回應基輔要求軍援的國家之一。法國不僅率先決定，要提供基輔「凱撒」（CAESAR）自走砲，還率先表態，要送烏克蘭AMX裝甲車。

在烏克蘭強力要求戰機下，不僅華府在考慮。消息傳出，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）幾乎要求每個軍援的國家都提供戰機。同樣的，法國今年1月底也受到同樣的要求，而基輔想要的是「飆風」（Rafale ）戰機。

其實30名烏克蘭飛行員在法國受訓，就傳達了某種訊息，這顯示巴黎可能會接受澤倫斯基的要求，但基於國內政治考量，而採取折衷的方式。例如，法國國防部雖拒絕提供「飆風」，但卻傾向提供「幻象」2000戰機。

而「幻象」2000是在1978年首飛，2007年停產前，產製了約600架，技術已相當過時。至於它的戰力更難以和F-16，或是法製「飆風」戰機相比。不過，分析認為，由於西方提供給烏克蘭的，大都是較老舊的裝備，因此提供給基輔的機率很高。

這意味著法國可能提供自身的退役戰機，或是力促仍在使用「幻象」2000的印度、阿拉伯聯合大公國、台灣、希臘、埃及、巴西、卡達和秘魯等顧客將戰機轉交烏克蘭。要是法國運用的策略得當，或許能確保「飆風」不至於瀕臨停產，並得以和那些習慣使用法製戰機的客戶達成軍售交易。