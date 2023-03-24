桃園市爆發狒狒之亂！疑似一隻東非狒狒在平鎮、新屋一帶逃竄，14天前至今，民眾通報足跡超過10處，最新蹤跡則是在新屋中山東路，民間2次圍捕失敗，桃市府農業局派員埋伏搜查，昨晚更出動熱顯像儀空拍機，進行5000公頃大規模搜索，至今仍未發現狒狒行蹤，而混亂的足跡資訊也讓搜索難度增加，今日持續搜索中。

桃市府農業局昨晚搜索狒狒未果，今日持續展開搜索。（農業局提供／蔡明亘桃園傳真）

「狒狒大逃亡」奇景引起社會關注，民眾好奇這隻狒狒腳程超強，橫跨桃園多個行政區，現在究竟藏身何處。農業局表示，昨日白天搜索未果，晚間祭出「高解析度熱成像儀器空拍機」，在平鎮與新屋地區展開全面搜查，總面積約5000公頃，持續搜索到午夜0時，仍未發現狒狒蹤跡。

桃市府農業局昨晚出動熱顯像儀空拍機在新屋、平鎮一帶搜索狒狒。（農業局提供／蔡明亘桃園傳真）

農業局與警方、消防、民政區里系統合作，另請各區田間調查員針對農作物成熟區，進行全面搜捕，並與新竹縣建立通聯機制，於日間搜尋外，也依天候狀況持續啟動高解析度熱成像儀器搜尋。

桃市府農業局昨晚出動熱顯像儀空拍機，進行5000公頃大規模搜索，至今仍未發現狒狒行蹤。（農業局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃市府動保處坦言，目前搜索遇到1個困難點，因足跡消息相當混亂，通報來的最後時間與地點不一致，再次提醒市民，若發現該隻狒狒，請透過119或1999專線通報，或通知當地里長，以利掌握行蹤、後續追蹤處理。另民眾遇到狒狒時，手中不要拿著食物，避免吸引其覓食接近，務必放下食物遠離狒狒，避免遭受攻擊，確保自身安全。

動保處提醒，狒狒屬於保育類動物，依野生動物保育法第37條規定，一、二級保育類動物逸失，依51條第8款處1至5萬元，並得依同法第52條沒入，另非法持有保育類動物則違反第31條規定，依51條第6款處1至5萬元，並得依同法第52條沒入。目前桃園市保育動物飼養情況，市府皆有統一造冊列管並定期稽查，若發生寵物不見情況，將請飼主提出適當說明，否則恐違反野生動物保育法規範。