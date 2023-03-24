受惠於鏡頭產品在美系客戶手機滲透率提升，玉晶光2022年業績表現亮眼，2022年合併營收為192.15億元，年增14.81%，創下歷年新高，營業毛利為76.5億元，年增29.28%，合併毛利率為39.81%，年增4.45個百分點，營業淨利為39.08億元，年增29.62%，稅後盈餘為32.73億元，年增42.54%，創下歷年新高，每股盈餘為29.06元。

玉晶光今年前2月合併營收為22.75億元，年增5.91%；玉晶光表示，上半年是客戶傳統淡季，未來營運狀況仍須視客戶需求而定。

玉晶光公布2022年財報後，歐系、美系及日系外資發布最新報告，由於今年上半年iPhone需求疲弱，歐系外資將玉晶光2023年及2024年每股盈餘分別下調6%及10%，維持「買進」評等，但將目標價由550元下調至500元；美系外資因iPhone與VR需求疲弱，將玉晶光2023年第1季及第2季的每股盈餘分別下調51%及66%至3元與1.1元，並將2023年每股盈餘下調6%，給予「建議買進」評等，目標價由500元降至480元。

日系外資因今年iPhone鏡頭價格壓力更大，且新iPhone潛望式鏡頭初期市場份額較低，加上VR出貨量低於預期，將玉晶光2022年/2023年/2024年獲利下調13%/37%/23%，給予「中立」評等，目標價下調至378元。