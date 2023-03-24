長佳智能是國內第一家定位於醫療人工智能的上櫃公司，據全球知名的權威市場評估機構Grand View Research 2021年的報導，全球醫療保健AI市場複合年增長率為41.8%，到2028年市場規模將達到1,202億美元。

展望2023年，長佳智能除了在新專利、新技術與新產品等方面持續保持過去的研發動能與取證速度之外，也將拓展已上市產品在國內外的市場列為重點。

長佳智能專長於「腦神經」、「心血管」與「癌症」等急重症的醫療AI，並已獲得10項台灣TFDA與6項美國 FDA醫材上市許可，以及世界各國21項專利等成果，客戶遍及美國、法國、新加坡、香港、中國大陸與台灣等全球40多家醫療機構與企業。

長佳智能與淡馬錫旗下投資公司轉投資的腎臟病醫材公司簽訂的技轉與合作開發計畫，該合約不含衍生利益金高達3,722~3,812萬美金，今年將會有里程碑收入。