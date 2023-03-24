前立法委員徐欣瑩去年帶著百名青年聲勢浩大加入國民黨，並在九合一選舉擔任強力助選員，外界紛紛勸進她投入各項公職選戰，24日徐欣瑩正式透過臉書宣布即將投入新竹縣立委選戰，與現任立委林為洲拚搏第1選區初選。國民黨新竹縣黨部則持開放態度，並未限制黨員投入選戰。

徐欣瑩首先在臉書感謝鄉親好友對她的鼓勵，讓她感受到新竹是是台灣最純樸最溫暖的城市，也是最科技最國際的地方。徐欣瑩自述過去從議員到立委，為新竹爭取各項資源與建設，選民服務達數萬件，種種累積讓她深入在地、了解地方需求與民眾期待，有信心可以成為讓大家信賴的立委。

面對疫後國際局勢、兩岸動盪及新竹快速變化，徐欣瑩提出專業、努力認真、全心全意服務的從政理念，盼能再進入國會，為家鄉新竹帶來更多積極的變化。

徐欣瑩曾在2012年立法委員選舉，已突破6成的得票率，在新竹縣拿下超過17萬票。在2016年與宋楚瑜搭配投入正副總統選舉落敗，又於2018年以民國黨身分參加新竹縣長選舉，與楊文科差距1萬多票落敗，後於2022年5月透過同舟計畫返回國民黨。