iPhone和Android陣營各有擁護者，外媒做了一項駕駛習慣調查，發現iPhone使用者較容易有「路怒症」，亦即開車時經常出現緊張、易怒或煩躁的情緒，使用Android手機的車主則較容易闖紅燈、開車速度較快，因所有資料的數據差距不大，很難斷定哪一個陣營的駕駛習慣更好。

根據「American Trucks」報導，美國一項調查對iPhone和Android使用者各500人進行調查，想比較他們的駕駛習慣，結果發現用iPhone的車主較容易有「路怒症」經驗，而且肇事率比Android高、更容易分心像是在開車時傳簡訊等。

而Android手機的車主相較之下，開車速度更快、有更多的闖紅燈經驗以及不繫安全帶等。但報導稱，因所有資料的數據差距並不大，落差幾乎都落在10%以內，因此很難斷定哪一個陣營的手機駕駛習慣更好。

此外，iPhone和Android用戶在開車時聽的音樂，也各有不同的喜好，調查顯示iPhone使用者更喜歡流行音樂， Android用戶則偏好搖滾音樂。

美國保險機構Jerry先前分析2萬名駕駛人、總計超過1300萬公里的駕駛行為，若單純區分Android用戶與iOS用戶，結果發現Android用戶在分心表現、行車速度、轉彎、加速、煞車的分數等5大指標的分數都優於iOS用戶，代表Android用戶在開車時似乎更為專心且安全。