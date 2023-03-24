【全程字幕】正式登記參選立委！徐巧芯喊「讓費鴻泰進內閣」 霸氣嗆：會用最狠方式對抗民進黨 @ChinaTimes ​

國民黨台北市議員徐巧芯要參選台北市第七選區（信義、南松山）立委初選，對上現任立委費鴻泰。徐巧芯今(24)日強調，現在的民意代表，有多少人真的有代替人民把怒火宣洩出來，讓政府聽到？徐巧芯也認為，費鴻泰是時候更上一層樓，並喊話「我們會贏下2024，讓費鴻泰委員進入內閣，給大家更進階的服務」。

徐巧芯今在臉書指出，在初選正式開始前，想跟大家說聲謝謝，並表示參選的理由很多，而她想在最好的年紀、最有拚勁的時候，為大家做最多、最有意義的事。徐巧芯表示，她熱愛工作，甚至願意為了它放棄個人的生活甚至睡眠，「我心甘情願、甘之如飴，每天只想著自己要怎樣能夠做的更多」。

話鋒一轉，徐巧芯提到，現在的台灣缺蛋、缺水、缺藥，每年都在排隊；政府涉入黑金與腐敗；預算不透明，網軍側翼猖獗，這些事讓人民心中都有一把火，但現在的民意代表們有多少人心裡有跟人民一樣的火？真的有代替人民把怒火宣洩出來讓政府聽到、狠狠地教訓一頓嗎？徐巧芯說她咬住民進黨就不會放，所以總是認真做功課，整理資料，揭發弊端，「任何對政府的不滿，請你們放心的交給我，我會用最狠、最令人意想不到的方式對抗」。

徐巧芯也表示，要謝謝費鴻泰委員這些年對地方的貢獻，但她認為費鴻泰是時候更上一層樓。徐巧芯強調，世代交替的目的並不是拉下對方，而是把資深的人往上推到一個新的舞台，「我們會贏下2024，讓費鴻泰委員進入內閣，給大家更進階的服務。所以立法院有我，內閣有他，會是最好的拍檔與組合」。