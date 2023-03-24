A summary of everything that the legend Cristiano Ronaldo presented with the Portugal national team against the Liechtenstein national team 🎥🔥

pic.twitter.com/rOJWiOT6c7 — 1‏OZZiil_11 (@Abu_Ahmad1413) March 23, 2023

2022年世界盃後的首次國際足球大賽，2024年歐洲國家盃資格賽本周正式登場，葡萄牙巨星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）再度接受國家隊徵召，24日面對列支敦斯登上演梅開二度，不但幫助葡萄牙以4比0大勝對手，C羅也成為史上國家隊出賽次數最多的男足球員。

世界盃8強賽中鎩羽而歸的葡萄牙，首戰對上列支敦斯登並未以全主力上陣，不過依然游刃有餘，比賽第8分鐘坎塞洛（João Cancelo）禁區外起腳射門，球打在列支敦斯登球員腿上形成折射，幫助葡萄牙取得1比0領先進入下半場，47分鐘列支敦斯登球員清球失誤，B.席爾瓦（Bernardo Silva）趁機補射形成2比0。

接下來輪到老大哥C羅發威，第51分鐘葡萄牙獲得12碼罰球，由C羅操刀主罰成功命中，62分鐘葡萄牙弧頂取得自由球機會，就算距離拉遠、多了人牆阻礙，C羅依然穩穩打向球門右上方，並穿著最熟悉的葡萄牙球衣做出「Siuuu」的慶祝動作。

197 caps and counting 📈



How many international caps will Ronaldo end his career with? pic.twitter.com/5isduV5ulA — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 23, 2023

最終葡萄牙以4比0完封列支敦斯登，也是新任總教練馬丁尼茲（Roberto Martínez）執教葡萄牙的首場勝利，同時C羅完成了代表葡萄牙的第197場出賽，正式超越科威特好手Bader Al-Mutawa獨居歷史第一，生涯進球數830顆持續坐穩榜首。